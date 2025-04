Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sul lavoro: cinque denunce e 20mila euro di multe

imprenditori denunciati e oltre 20.000di sanzioni. E’ questo il bilancio dei controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo e del Nil, Nucleo ispettorato delper la tutela dei lavoratori e il rispetto delle normative in materia dinei luoghi di. L’attenzione dell’Arma si è concentrata questa volta nel settore edile dove sono state scoperte diverse per infrazioni legate allanei cantieri. A Fermo un imprenditore 40enne, titolare di un’impresa edile con sede a Montefortino, è stato denunciato per "omessa difesa delle aperture". Questo tipo di violazione si riferisce alla mancata protezione delle aperture nel cantiere, che può causare cadute e infortuni gravi. Per questa infrazione, è stata imposta un’ammenda di circa 3.000,00. A Porto San Giorgio, invece, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà tre titolari di imprese edili, rispettivamente di 50, 63 e 68 anni, sempre per "omessa difesa delle aperture nel vuoto".