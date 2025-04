Lanazione.it - Arte pubblica. Incontro con gli esperti

Leggi su Lanazione.it

GROSSETO Le storiche dell’Marcella Parisi ed Elena Vellati al Polo Universitario. Tornano gli appuntamenti con "La città che diventa città". L’Associazione Archeologica Maremmana, a seguito dell’uscita nelle librerie della propria ultimazione edita dalla casa editrice Effigi, "La città che diventa città", ha programmato per il corso del 2025 una conferenza al mese, tenuta da ogni autore del volume, al fine di illustrare nel dettaglio i singoli capitoli che la compongono. Il quarto appuntamento è oggi alle 16 nell’aula magna del Polo Universitario (via Ginori) con le storiche dell’Marcella Parisi ed Elena Vellati coautrici del volume, la cui conferenza tratterà delle "L’a Grosseto tra storia e memoria della bonifica". Le relatrici affronteranno, nelle loro relazioni, una storia non del tutto conosciuta sui monumenti cittadini.