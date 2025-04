Ilrestodelcarlino.it - Lo Space si rimette in pista con Carl Cox

SarannoCox e Black Coffee i dj che il primo giugno apriranno le danze allodi Riccione. Due disc jockey di eccellenza, scelti per la data zero della stagione del locale sulle colline riccionesi, nomi internazionali che hanno solcato le consolle dei migliori club del mondo e a giugno suoneranno proprio nella Perla verde. Riccione come Ibiza:Cox e Black Coffee sono due presenze fisse dell’isola, pronti a suonare in un altro club internazionale, nato proprio in Spagna e arrivato in Riviera l’anno scorso con lo stesso format. Un inizio al top per il locale, che preannuncia un’altra estate all’insegna del divertimento e della buona musica, proprio come l’anno scorso, quando allosono passati personaggi del calibro di David Guetta, Martin Garrix, Boris Brejcha e tanti altri.