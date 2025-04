Ilfoglio.it - Allinearsi o perdere i finanziamenti alla ricerca: il controllo ideologico di Trump sulle università

Leggi su Ilfoglio.it

La dichiarazione di J.D. Vance, senatore repubblicano e figura chiave della nuova amministrazione, secondo cui “i professori universitari sono il nemico”, suonava inizialmente come una provocazione, ma oggi appare come l’espressione fedele di una linea politica. Gli Stati Uniti stanno infatti inviando questionari ae centri diinternazionali, per valutare l’aderenza dei progetti scientifici ai “valori fondamentali americani” definiti dall’attuale governo. I destinatari sono istituzioni accademiche che ricevono fondi o collaborano con enti statunitensi, e le domande si concentrano su temi ritenuti sensibili: identità di genere, ruolo della religione, cambiamento climatico, diritti sessuali e riproduttivi, giustizia sociale. Secondo quanto riportato da Nature, i questionari sono stati inviati da agenzie federali come la National Science Foundation (NSF) o il Department of Energy, sotto forma di survey non ufficiali ma dall’evidente valore politico.