Uccisa dal pirata della strada In centinaia salutano Noemi sulle note di Vasco Rossi

centinaia al funerale di Noemi Fiordilino, e non poteva essere diverso. La straziante morte della studentessa ventenne di Scienza della Mediazione, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Lurago Marinone, ha suscitato un’onda di commozione e di indignazione mista a rabbia, che ieri si è tradotta nel gesto di vicinanza alla famiglia, al fidanzato e agli amici, di tantissime persone, che si sono riunite nella chiesa di Vertemate. Una cerimonia sentita, in cui è stata ricordata la vita pronta a riempirsi di progetti, spezzata da un pirata della strada. Le note di Vasco Rossi con "Vivere" hanno accompagnato la fine della cerimonia, assieme ai palloncini rosa e a un rap scritto apposta per lei: "Noemi, il tuo nome è nel vento". Ma nel frattempo anche la comunità accademica, "incredula" per quanto accaduto, ha voluto esprimere la vicinanza al dolore causato da questa morte, attraverso le parole della rettrice dell’Università dell’Insubria, Maria Pierro, che ha ricordato il verso del poeta Fernando Pessoa, scelto dai genitori di Noemi per rappresentare il dolore che stanno vivendo: "La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Ilgiorno.it - Uccisa dal pirata della strada. In centinaia salutano Noemi sulle note di Vasco Rossi Leggi su Ilgiorno.it Inal funerale diFiordilino, e non poteva essere diverso. La straziante mortestudentessa ventenne di ScienzaMediazione, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Lurago Marinone, ha suscitato un’onda di commozione e di indignazione mista a rabbia, che ieri si è tradotta nel gesto di vicinanza alla famiglia, al fidanzato e agli amici, di tantissime persone, che si sono riunite nella chiesa di Vertemate. Una cerimonia sentita, in cui è stata ricordata la vita pronta a riempirsi di progetti, spezzata da un. Ledicon "Vivere" hanno accompagnato la finecerimonia, assieme ai palloncini rosa e a un rap scritto apposta per lei: ", il tuo nome è nel vento". Ma nel frattempo anche la comunità accademica, "incredula" per quanto accaduto, ha voluto esprimere la vicinanza al dolore causato da questa morte, attraverso le parolerettrice dell’Università dell’Insubria, Maria Pierro, che ha ricordato il verso del poeta Fernando Pessoa, scelto dai genitori diper rappresentare il dolore che stanno vivendo: "La morte è la curva, morire è solo non essere visto.

