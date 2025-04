Ilrestodelcarlino.it - "Intitolare largo Olimpico al cavalier Nelso Muzzarelli"

Una mozione per l’intotolazione dell’attualedi Serramazzoni a ’Cav.1923-2004’ è stata presentata al sindaco da Francesco Spatafora, consigliere comunale della Lista Civica Serramazzoni. "L’iniziativa – spiega - vuole rendere omaggio alla figura del, più volte sindaco di Serramazzoni, personalità di spicco della comunità locale. La toponomastica di un Comune non è solo una questione burocratica: rappresenta un forte legame con la storia e l’identità del territorio. Con questa mozione vogliamo celebrare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della nostra comunità con lungimiranza, passione e grande rispetto per le istituzioni. La mozione -continua - sottolinea il valore commemorativo evidenziando il suo impegno politico e amministrativo, che si è sviluppato tra il 1952 e il 1975.