Calabria | il movimento vitivinicolo tra innovazione e tradizione

Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione: qual è lo scenariodel territorio? "Possiamo dire di poter contare su unforse di dimensioni produttive circoscritte, ma del quale siamo molto fieri. Chiuderemo l’anno contando tra 16 e 18 milioni di bottiglie, con 150 aziende articolate in quattro consorzi di tutela: quello di Cirò è il distretto più importante, in attesa del riconoscimento Docg da parte della Commissione Europea; poi, il Consorzio Terre di Cosenza, di Bivongi e di Terre di Reggio". Cosa in particolare vi rende orgogliosi? "Sosteniamo il, tanto da considerarlo un modello esemplare per il settore agroalimentare ed enogastronomico della regione, per la qualità delle produzioni". Perché? "Le cantine hanno saputo gestire il ricambio generazionale, trasmettendo la guida di queste realtà ai figli o ai nipoti, coinvolgendo molte donne.