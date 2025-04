Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Norris e Russell svettano nella FP1, Leclerc in top 3. Alle 8:00 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5:31 Termina dunque la prima sessione di prove libere in quel di Suzuka. Il più veloce di questo turno è stato Landoche, con la sua McLaren, ha stampato 1:28.549, precedendo di 0.163 la Mercedes di George. Entrambi i piloti si sono rivelati i più solidi non solo sul giro secco, ma anche nel passo. Buone risposte dalla Ferrari, terza con Charles(+0.416) e quarta con Lewis Hamilton (+0.502). Quinta piazza poi per Max Verstappen (Red Bull), il quale ha preferito effettuare il long rum su gomme medie. Da segnalare inoltre la nona piazza di Andrea Kimi Antonelli con +0.675. Tsunoda (Red Bull) è sesto a +0.623. Mentre Oscar Piastri è rimasto nelle retrovie per tutta la durata della sessione, chiudendo al quindicesimo posto.BANDIERA A SCACCHI!-1 minuto: tempi cristallizzati, sta per terminare la FP1.