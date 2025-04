Lanazione.it - Suona ad Assisi la ’Musica di pace’. In Basilica 500 ragazzi con Uto Ughi

Nellasuperiore di San Francesco, al cospetto di 500 studenti delle scuole di, hanno preso il via due progetti nel segno della musica, della cultura, della pace. Il Maestro Utoe Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito hanno presentato "Utoper i Giovani" e l’Orchestra nazionale della scuola italiana. Il primo rientra nel protocollo d’intesa tra il ministero e l’omonima Fondazione per promuovere la conoscenza e l’ascolto della musica classica nelle scuole, ha debuttato proprio ieri ad, con l’esecuzione de "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi eseguite da I Filarmonici di Roma e raccontate dal maestro– impossibilitato are - con passione e anche una ‘disciplina’ che hanno fatto apprezzare la composizione, il suo significato, ma anche cosa c’è dietro a un esecuzione e l’emozione e la serenità che può offrire.