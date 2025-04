Politiche giovanili Il Cesvot finanzia diciassette progetti

progetti vincitori del bando realizzato da Cesvot e finanziato dalla Regione Toscana-Giovani Sì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo delle undici Fondazioni bancarie della nostra Regione. Il bando "Siete presente. Giovani e associazionismo", giunto ormai alla sua quarta edizione, ha ottenuto quasi ottantamila euro di finanziamenti. Uno strumento che non punta solo a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, ma anche a dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio e, infine, di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni. Lanazione.it - Politiche giovanili. Il Cesvot finanzia diciassette progetti Leggi su Lanazione.it Dal settore del sociale a quello turistico, da quello ricreativo fino ad arrivare a quello culturale, abbracciando ogni angolo del nostro territorio dalle montagne fino alla zona costiera. Sono ben 17 ivincitori del bando realizzato dato dalla Regione Toscana-Giovani Sì in accordo con il Dipartimento per lee il Servizio civile universale, con il contributo delle undici Fondazioni bancarie della nostra Regione. Il bando "Siete presente. Giovani e associazionismo", giunto ormai alla sua quarta edizione, ha ottenuto quasi ottantamila euro dimenti. Uno strumento che non punta solo a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, ma anche a dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio e, infine, di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

Giovani e mondo del volontariato. Bando del Cesvot e i progetti senesi. Massa-Carrara, 25mila euro per i giovani volontari del Terzo settore. Prato, oltre 29mila euro per i giovani volontari del Terzo settore. Arezzo, oltre 42 mila euro per i giovani volontari del Terzo settore. Pistoia, oltre 49mila euro per i giovani volontari del Terzo settore. Firenze, oltre 64mila euro per i giovani volontari del Terzo settore. Ne parlano su altre fonti

Quasi 80mila euro per i giovani volontari del terzo settore grazie al bando ‘Siete presente’ - Opportunità per promuovere e qualificare il loro ruolo nell’associazionismo toscano, per dare forza e ruolo alle generazioni future ... (luccaindiretta.it)

Bando Cesvot, a Siena quasi 30 mila euro per i giovani volontari del terzo settore - Sono 6 i progetti vincitori dai giovani volontari di Siena del bando del terzo settore di Cesvot finanziato da Regione Toscana-Giovanisì ... (sienafree.it)

Con quasi 80mila euro vengono finanziati 17 progetti del bando “Siete Presente” di Cesvot - Opportunità per promuovere e qualificare il loro ruolo nell’associazionismo toscano, per dare forza e ruolo alle generazioni future ... (luccaindiretta.it)