Sette poliziotti raccontano la rivolta

Nuova udienza ieri al processo per lascoppiata nel carcere di Torre del Gallo la sera dell’8 marzo 2020, all’inizio della pandemia. Sono 68 gli imputati, mentre per altri indagati la sentenza era già stata emessa nell’udienza preliminare. Ieri è stata ascoltata la testimonianza diagenti di custodia, che hanno raccontato l’accaduto. Alcuni hanno riferito di aver visto i detenuti salire sul tetto, di averne incrociati altri nei corridoi e anche di averli visti accendere fuochi. Nessuno però ha indicato i nomi dei reclusi protagonisti di quell’azione. La protesta a Torre del Gallo si verificò in concomitanza con episodi analoghi in altri penitenziari. I detenuti protestavano contro il blocco dei colloqui dovuto all’emergenza sanitaria e le condizioni di sovraffollamento che avrebbero aumentato il rischio di contagio.