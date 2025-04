Infortunio mortale in azienda Oggi l’addio a Nazzareno Bistosini

Oggi alle 15 nella chiesa di San Lorenzo di Colbuccaro, a Corridonia, il funerale del 64enne Nazzareno Bistosini, che ha perso la vita nel tragico incidente mortale di lunedì, nella Central Gru di Petriolo, azienda di cui era socio. Ieri tante persone, nella camera ardente della casa funeraria Croce Verde Servizi, si sono strette intorno alla famiglia, alla moglie Mariella e ai quattro figli Simone, Massimo, Alessia e Lorenzo, alla nipote, al fratello e alle sorelle. "Un grandissimo lavoratore, molto scrupoloso nel suo ambito. Buon viaggio" è il saluto di un amico. Bistosini è morto per le conseguenze dello scoppio di un compressore, mentre procedeva alla sabbiatura di alcuni elementi metallici. Indossava i dispositivi di protezione prescritti, ma il compressore esploso avrebbe liberato una gran quantità di anidride carbonica. Ilrestodelcarlino.it - Infortunio mortale in azienda. Oggi l’addio a Nazzareno Bistosini Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sarà celebratoalle 15 nella chiesa di San Lorenzo di Colbuccaro, a Corridonia, il funerale del 64enne, che ha perso la vita nel tragico incidentedi lunedì, nella Central Gru di Petriolo,di cui era socio. Ieri tante persone, nella camera ardente della casa funeraria Croce Verde Servizi, si sono strette intorno alla famiglia, alla moglie Mariella e ai quattro figli Simone, Massimo, Alessia e Lorenzo, alla nipote, al fratello e alle sorelle. "Un grandissimo lavoratore, molto scrupoloso nel suo ambito. Buon viaggio" è il saluto di un amico.è morto per le conseguenze dello scoppio di un compressore, mentre procedeva alla sabbiatura di alcuni elementi metallici. Indossava i dispositivi di protezione prescritti, ma il compressore esploso avrebbe liberato una gran quantità di anidride carbonica.

