Lanazione.it - Biblioteca Ragionieri: record di accessi e crescita post-pandemia nel 2024

Leggi su Lanazione.it

Un‘da incorniciare’ per la, con numeri da, in netta ripresa dopo il periodo buio del biennio 2020-21 legato alla. Gliregistrati, l’anno scorso, sono stati più di 145mila, una media di circa tremila a settimana e unache sfiora il 17% rispetto al 2023: merito anche delle 62 ore settimanali di apertura della struttura, l’orario più ampio di tutta l’area metropolitana dopo ladelle Oblate. I dati sono stati presentati ieri dalla coordinatrice dei serviziri Paola Biondi, dallaria Giuditta Tomarchio, dal sindaco Lorenzo Falchi e dall’assessore alla cultura Jacopo Madau. Gli iscritti ai servizi sono 27134, 1259 in più rispetto al 2023 (+4,8%); quasi la metà dell’utenza ha meno di 44 anni, quasi un quinto meno di 25 anni.