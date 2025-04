Ilrestodelcarlino.it - Magliette, fiori e fumogeni colorati per l’addio a Massimiliano Trozzi

L’estremo saluto è stato organizzato per oggi pomeriggio alle 15.30 nel suo stadio "Montenovo" a Camerano. Si riuniranno tutti lì coloro che hanno amato, 45 anni, titolare dell’azienda Fraber di San Biagio e presidente del Camerano Calcio. Sono passati giorni prima di poter fissare il funerale. Soltanto mercoledì infatti è stata disposta l’autopsia che ha accertato la dissecazione aortica che ha mandato in arresto cardiocircolatorio l’imprenditore di Osimo. Sul decesso dila Procura di Ancona ha indagato quattro medici del pronto soccorso dell’ospedale di Osimo, per omicidio colposo. Un atto dovuto dopo che i familiari della vittima, attraverso l’avvocato Simona Montecchiani, avevano presentato un esposto.infatti il 15 marzo scorso si era recato in pronto soccorso all’ospedale di Osimo perché aveva la pressione alta.