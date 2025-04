Vinitaly 2024 | Veronafiere ospita 4000 aziende per celebrare il vino made in Italy

VinItaly è alle porte e Veronafiere accoglierà quattromila aziende, con operatori dall’Italia e da altri 140 Paesi. Al centro, ci saranno le eccellenze enogastronomiche frutto del made in Italy. Immancabile, dunque, la presenza nel distretto fieristico – già al completo – di Consorzio Tutela Vini Roma Doc, che ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare il territorio e il vino prodotto in una determinata area nella provincia della capitale, che comprende comuni dei territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana in provincia di Roma. Presidente Rossella Macchia, quali sono le sensazioni per questo VinItaly? "Ogni anno è l’anno zero, ma questo lo è ulteriormente, perché c’è grande voglia di farsi sentire e di fare conoscere al mondo quelle che sono le eccellenze del nostro territorio". Quotidiano.net - Vinitaly 2024: Veronafiere ospita 4000 aziende per celebrare il vino made in Italy Leggi su Quotidiano.net La 57esima edizione delè alle porte eaccoglierà quattromila, con operatori dall’Italia e da altri 140 Paesi. Al centro, ci saranno le eccellenze enogastronomiche frutto delin. Immancabile, dunque, la presenza nel distretto fieristico – già al completo – di Consorzio Tutela Vini Roma Doc, che ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare il territorio e ilprodotto in una determinata area nella provincia della capitale, che comprende comuni dei territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana in provincia di Roma. Presidente Rossella Macchia, quali sono le sensazioni per questo? "Ogni anno è l’anno zero, ma questo lo è ulteriormente, perché c’è grande voglia di farsi sentire e di fare conoscere al mondo quelle che sono le eccellenze del nostro territorio".

Vinitaly 2024: Veronafiere ospita 4000 aziende per celebrare il vino made in Italy. Da Verona al mondo e ritorno. Vinitaly e il viaggio dei calici italiani. Vinitaly 2024. I vini piemontesi al padiglione 10 di Veronafiere.. Verona, brindiamo con i vini in anfora!. Chiude Vinitaly 2024: Un palcoscenico globale per il vino italiano con 97.000 presenze. VINITALY 2024. Ne parlano su altre fonti

Torna Vinitaly and the City, il fuori salone pop per winelover ed enocuriosi - Da domani a domenica 6 aprile torna Vinitaly and the City, l’anima pop del celebre Salone internazionale dei vini e distillati, trasformando Verona nella capitale dei wine lovers e degli appassionati ... (foodaffairs.it)

Vinitaly 2025, Verona torna ad essere capitale del vino: gli eventi da non perdere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vinitaly 2025, Verona torna ad essere capitale del vino: gli eventi da non perdere ... (tg24.sky.it)

Torna il Vinitaly tra ansie e speranze: scenario incerto a causa dei dazi ma numeri da record - Quattromila aziende in 18 padiglioni, migliaia di operatori dall’Italia e da 140 nazioni, 30mila buyers della domanda internazionale, Stati Uniti compresi ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)