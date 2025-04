LIVE Svezia-Italia Nations League calcio femminile in DIRETTA | le azzurre sfidano una grande di questo sport

Buongiorno amici ed amiche di OA sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia Italia di calcio femminile, 3ª partita di Nations League.Le azzurre si presentano a Solna, nella contea di Stoccolma, con la voglia di centrare la prima vittoria in casa delle scandinave e puntare a rimanere in Lega A evitando spareggi o retrocessione, missione che si completerebbe con il posizionamento, al termine del girone, al 2° posto. Al momento, tuttavia, la seconda piazza è ricoperta dalla Danimarca, avanti negli scontri diretti dopo la sconfitta dell'andata subita tra le mura domestiche per 1-3.Fino a qui le azzurre, attualmente a 3 punti in 3° posizione, hanno una vittoria (ottenuta in casa contro il Galles per 1-0 con il gol di Bonansea) e una sconfitta contro le danesi.

