Puglia | Innovazione e Tradizione nel Panorama Enologico in Crescita

Puglia c'è grande fermento". Francesca de Leonardis, delegata Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vini) della provincia di Barletta-Andria-Trani e componente dell'associazione Donne Del vino per la provincia di Barletta-Andria-Trani sintetizza così una regione in Crescita, dove c'è voglia di innovare e con una grande potenzialità da esprimere. Innanzitutto è una regione varia, tutta da scoprire. "La Puglia è lunga – spiega De Leonardis – attraversata da microclimi e paesaggi diversi, e questa varietà si riflette nella ricchezza dei suoi vitigni. Non è più soltanto terra di rossi, quale era considerata un tempo: il Bombino bianco si presta benissimo alla spumantizzazione, anche con metodo classico. È un vitigno autoctono, storico, che oggi dimostra una grande versatilità". La Puglia è stata a lungo nota per i suoi rossi, dal Negramaro al Nero di Troia, al Primitivo di Manduria: "Accanto a questi grandi vini, molto noti – prosegue – si stanno facendo strada varietà meno conosciute ma preziose, come il Pampanuto, il Susumaniello, la Verdeca della Valle d'Itria, il Fiano.

