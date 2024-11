Liberoquotidiano.it - JMGO presenta le offerte del Black Friday 2024 per i proiettori laser

Leggi su Liberoquotidiano.it

Scopri il migliordeloffre gli sconti più grandi dell'anno suiPremium Smart HomeSHENZHEN, Cina, 21 novembre/PRNewswire/, il pioniere mondiale deiper uso personale1, è lieto di annunciare la sua più grande offerta del, che si terrà dal 21 novembre al 30 novembre. Durante questo eventooffreesclusive per una gamma diintelligenti – la serie N1S 4K, la serie N1S 1080P e il PicoFlix portatile – che offre esperienze di visione premium sia a casa sia in altre situazioni.PicoFlix: proiettore portatile con 4,5 ore di riproduzione a meno di $ 500Per chi è sempre in movimento, PicoFlix è il proiettore tascabile ideale. Offre una risoluzione di 1080P e 450 lumen ANSI di luminosità, con una durata della batteria fino a 4,5 ore.