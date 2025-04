Funerale Papa Francesco da oggi scattano i Novendiali cosa sono e cosa succede

Funerale di Papa Francesco, celebrato il 26 aprile in piazza San Pietro, la Chiesa entra nel tempo solenne dei Novendiali, il tradizionale periodo di nove giorni di lutto e preghiera che segue la morte di un pontefice.cosa sono i NovendialiIl termine Novendiali deriva dal latino novem dies, ovvero “nove giorni”, e ha origini antiche, risalenti ai riti funebri romani. In ambito cristiano, questo periodo è stato reinterpretato come un tempo di commemorazione liturgica, in cui si celebra ogni giorno una Messa in suffragio dell’anima del Papa defunto. I Novendiali non sono solo un tributo alla memoria del pontefice, ma anche un cammino di preparazione spirituale in vista dell’elezione del suo successore.Durante i Novendiali, ogni giorno viene celebrata una Messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da un cardinale diverso. Thesocialpost.it - Funerale Papa Francesco, da oggi scattano i Novendiali: cosa sono e cosa succede Leggi su Thesocialpost.it Con ildi, celebrato il 26 aprile in piazza San Pietro, la Chiesa entra nel tempo solenne dei, il tradizionale periodo di nove giorni di lutto e preghiera che segue la morte di un pontefice.Il terminederiva dal latino novem dies, ovvero “nove giorni”, e ha origini antiche, risalenti ai riti funebri romani. In ambito cristiano, questo periodo è stato reinterpretato come un tempo di commemorazione liturgica, in cui si celebra ogni giorno una Messa in suffragio dell’anima deldefunto. Inonsolo un tributo alla memoria del pontefice, ma anche un cammino di preparazione spirituale in vista dell’elezione del suo successore.Durante i, ogni giorno viene celebrata una Messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da un cardinale diverso.

