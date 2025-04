Milan rinnovo per l’attaccante dipende da due fattori le ultime

Milan lavora sul mercato in entrata e in uscita, in programma ha il rinnovo per l'attaccante, ma dipende da due fattore. Di seguito riportati.La stagione del Milan è stata caratterizzata da molti alti e bassi. Eppure, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, è arrivata in finale di Coppa Italia, dove dovrà sfidare il Bologna. L'obiettivo per l'ultima parte di stagione è ovviamente quello di vincere e portare a casa il trofeo della competizione e anche continuare a fare risultati in campionato.Nel frattempo, la dirigenza rossonera lavora senza sosta e ben concentrata in vista della prossima stagione. Grazie, infatti, alla finestra di mercato estiva, il Milan interverrà per poter compiere modifiche alla rosa. Si vuole, infatti, migliorare e rendere la squadra ancora più competitiva per tornare a riportare in alto il Milan vincendo e creando un ciclo che possa essere duraturo nel tempo.

