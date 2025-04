Ginnastica ritmica CdM a Tashkent Sella nona nel concorso generale

Ginnastica ritmica. A Tashkent (Uzbekistan) oggi sono state assegnate le medaglie per il concorso generale a squadre. Nella prova individuale Viola Sella (SGM Forza e Coraggio) ha portato a termine gli esercizi con una nono posto col totale di 104.550 punti (26.700 al cerchio, 25.600 alla palla, 27.350 alle clavette, 24.900 al nastro) grazie a una prova priva di errori su tutti e quattro gli esercizi da lei presentati. Presente in pedana anche Alice Taglietti (Light-Blue), al suo esordio in una World Cup. L'azzurra ha portato a termine una competizione segnata da qualche errore. Nel complesso è diciassettesimo punteggio con 99.950 punti (25.100 al cerchio, 26.500 alla palla, 23.600 alle clavette, 24.650 al nastro). Medaglia d'oro alla padrona di casa Takhmina Ikromova, prima con il complessivo di 112.

