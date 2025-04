Il fantasy è il vero realismo a San Pietro un’antica saga letteraria

saga, dell’epopea eterna del potere e della pace. Più che un momento storico, sembrava una pagina uscita dalle storie che credevamo soltanto invenzioni: Trono di spade, Il Signore degli anelli, tutte quelle narrazioni che, oggi più che mai, capiamo essere non una fuga dalla realtà, ma la sua esatta trascrizione. Thesocialpost.it - Il fantasy è il vero realismo: a San Pietro un’antica saga letteraria Leggi su Thesocialpost.it Sotto un cielo sereno che pareva sospendere il tempo, due uomini si sono seduti l’uno di fronte all’altro, su sedie semplici dai braccioli dorati e il velluto rosso. Il marmo screziato ai loro piedi, i passi lenti di monsignori e capi di Stato sullo sfondo, il sussurro delle preghiere che saliva verso la cupola. Nessuna fanfara, nessuna dichiarazione: solo uno scambio teso e antico come il mondo, piegato in avanti, carico di pesi invisibili.In quell’immagine, emersa durante i funerali del Papa, la cronaca si è dissolta, lasciando spazio a un’altra dimensione: quella del mito, della, dell’epopea eterna del potere e della pace. Più che un momento storico, sembrava una pagina uscita dalle storie che credevamo soltanto invenzioni: Trono di spade, Il Signore degli anelli, tutte quelle narrazioni che, oggi più che mai, capiamo essere non una fuga dalla realtà, ma la sua esatta trascrizione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

‘Papa’, un titolo antico nato nelle famiglie romane: tutto sull’origine e sul vero significato - L’origine del termine Papa si perde tra le pieghe del tempo e delle lingue. Forse greco, forse latino, magari siriaco: ciò che conta è che deriva da un linguaggio intimo, quasi domestico, quel latino basso che si parlava in famiglia, tra cucina e cortile. “Papàs”, “papa”, “baba”: suoni simili, significati affini. Il titolo nasce nelle strade affollate e poliglotte di una Roma imperiale dove il greco conviveva con il latino, mentre le minoranze orientali contribuivano a un vocabolario in continua trasformazione. 🔗thesocialpost.it

Oggi il Pilates conosce un vero e proprio boom (e un aumento della "quota maschile” dei praticanti). Quali benefici lo giustificano? Ne abbiamo parlato con la persona più qualificata: Anna Maria Cova, che nel 1989 - pioniera assoluta in Italia - “importò” la disciplina da New York a Milano - I benefici del Pilates? «Se la tua colonna vertebrale è rigida, a 30 anni sei vecchio. Se è flessibile, a 60 sei giovane… Curala, mantenendola mobile». Parola di Joseph Hubertus Pilates in persona, tedesco naturalizzato americano: è ormai passato un secolo da quando mise a punto la tecnica di allenamento che porta il suo nome. E che oggi, dopo un aumento graduale ma costante dei praticanti, conosce un vero e proprio boom. 🔗iodonna.it

Rummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l’abbiamo cercato in estate, vi spiego…» - di RedazioneRummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l’abbiamo cercato in estate, vi spiego…» Le parole del doppio ex In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato cosi della sfida che vedrà Bayern Monaco e Inter sfidarsi in Champions League: SFIDA BAYERN INTER- «Sono le mie due squadre del cuore e non sono molto felice di questo quarto. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Border – Creature di confine: una fiaba oscura tra natura e identità; Dall’esoterismo di Battiato al Realismo Magico nel cinema: il programma di Popsophia 2025 ad Ancona; Ho perso la testa, mostra di Lorenzo Preziosi; Kingdom Come: Deliverance 2 | Recensione - Giochi di potere. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online