Arnaldi impresa senza precedenti batte Djokovic in due set a Madrid

Madrid, Matteo Arnaldi ha compiuto un’impresa straordinaria battendo Novak Djokovic, numero 5 del mondo e tre volte vincitore del torneo. L’azzurro, attualmente al numero 44 del ranking ATP, ha dominato il match chiudendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, sfruttando il secondo match point per assicurarsi una vittoria memorabile.Una prima volta da record per ArnaldiQuesto successo segna la prima vittoria di Arnaldi contro un ex numero 1 del mondo e la quinta contro un top ten. Un traguardo significativo per il giovane tennista italiano, che continua a dimostrare una crescita impressionante sul circuito professionistico.Djokovic al ritorno nella Caja MágicaNovak Djokovic, invece, tornava a Madrid per la prima volta dal 2022, anno in cui venne eliminato in semifinale da Carlos Alcaraz. Thesocialpost.it - Arnaldi, impresa senza precedenti: batte Djokovic in due set a Madrid Leggi su Thesocialpost.it Al torneo di, Matteoha compiuto un’straordinariando Novak, numero 5 del mondo e tre volte vincitore del torneo. L’azzurro, attualmente al numero 44 del ranking ATP, ha dominato il match chiudendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, sfruttando il secondo match point per assicurarsi una vittoria memorabile.Una prima volta da record perQuesto successo segna la prima vittoria dicontro un ex numero 1 del mondo e la quinta contro un top ten. Un traguardo significativo per il giovane tennista italiano, che continua a dimostrare una crescita impressionante sul circuito professionistico.al ritorno nella Caja MágicaNovak, invece, tornava aper la prima volta dal 2022, anno in cui venne eliminato in semifinale da Carlos Alcaraz.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Diventare miliardario in GTA Online senza Shark Cards: un’impresa da “appena” 12.000 ore - Un giocatore di GTA Online ha raggiunto 1 miliardo senza trucchi né Shark Cash Cards. Ecco come ci è riuscito in 12.000 ore. Senza spendere soldi reali in Shark Cash Cards o sfruttare glitch, quanto tempo serve per accumulare un miliardo di dollari in GTA Online? Secondo l’utente di Reddit u/Agreeable_Corner_298, la risposta è una quantità di ore impressionante: ben 12.000 (il corrispettivo di 500 giorni interi – in pratica un anno e mezzo consecutivo giocando senza staccare un attimo). 🔗esports247.it

Melzo, lavori senza fine in palestra “Cacciata” l’impresa inadempiente - Palestra "dei sospiri" di via De Amicis, un sopralluogo consiliare la scorsa settimana e poi la determina che "straccia" il contratto con l’impresa appaltatrice inadempiente. I lavori di ristrutturazione si sono fermati al 60%. Ma l’obiettivo di finire entro l’estate resta: nessuna nuova gara, le opere residue saranno portate avanti, probabilmente a singoli lotti, da imprese esterne incaricate dal Comune. 🔗ilgiorno.it

Indian Wells, programma lunedì 10 marzo: Arnaldi sfida Nakashima, Bronzetti cerca l’impresa con Sabalenka. In campo anche Paolini - Prosegue il terzo turno dei due tabelloni, maschile e femminile, di Indian Wells 2025: ecco il programma di lunedì 10 marzo. La notte tra domenica e lunedì ha regalato diversi risultati negativi per l’Italia, con riferimento alle uscite di scena di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il tennista romano ancora una volta non è riuscito a superare il difficile ostacolo rappresentato da Stefanos Tsitsipas. 🔗sportface.it

Su questo argomento da altre fonti

Arnaldi supera Djokovic: è il primo tennista fuori dalla top 30 a battere il serbo a Madrid. Chi affronterà al terzo turno; Impresa Arnaldi: elimina Djokovic a Madrid; Impresa Arnaldi a Madrid, battuto Djokovic in due set; Indian Wells, l’impresa di Arnaldi: eliminato Rublev. Paolini rischia grosso ma si salva. Noskova, minacce di morte sui social. 🔗Cosa riportano altre fonti

L’IMPRESA DELLA CARRIERA! Matteo Arnaldi si regala la vittoria su uno sbiadito Djokovic a Madrid - Matteo Arnaldi, forse, cambia il destino della propria stagione. E anche, in un certo senso, della propria carriera. Due anni fa a Madrid tutti si ... 🔗oasport.it

Arnaldi supera Djokovic: è il primo tennista fuori dalla top 30 a battere il serbo a Madrid. Chi affronterà al terzo turno - Matteo Arnaldi firma una delle imprese più grandi della sua carriera al Masters 1000 di Madrid. Sullo stesso campo dove due anni fa aveva conquistato la sua prima vittoria contro un top 5, battendo Ca ... 🔗corrieredellumbria.it

Impresa Arnaldi a Madrid, battuto Djokovic in due set - Avanza anche Lorenzo Musetti. Il toscano, numero 11 del mondo e del 10 del tabellone, si è imposto in due set sull’argentino Tomas Martin Etcheverry ... 🔗lapressa.it