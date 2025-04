Panorama.it - Aiutò migrante: Fbi arresta giudice

Lo scontro tra i poteri in America fa un salto di qualità. leri, negli Stati Uniti, gli agenti dell’Fbi hanno tratto in arresto Hannah Dugan, undi Milwaukee, nel Wisconsin, con l’accusa di avere ostacolato le ricerche di un immigrato clandestino. D’altronde, l’amministrazione Trump aveva promesso di indagare e perseguire vicende simili.«Riteniamo che laDugan abbia intenzionalmente sviato gli agenti federali dal soggetto dare nel suo tribunale, Eduardo Flores Ruiz, permettendo così a quest’ultimo – un immigrato clandestino – di evitare l’arresto» ha scritto il direttore dell’Fbi, Kash Patel su X, in un post successivamente rimosso.«Fortunatamente i nostri agenti hanno inseguito a piedi il fuggitivo e lo hanno preso in custodia da allora, ma l’ostruzione da parte dellaha creato un pericolo maggiore per il pubblico».