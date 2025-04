Trump Zelensky cosa è cambiato dall’ultimo incontro alla Casa Bianca Una svolta

Trump e Volodymyr Zelensky a colloquio, faccia a faccia, nel cuore della Basilica di San Pietro, durante i funerali del Papa. Nessuno intorno, solo loro due, immersi in un dialogo che appare intenso e sincero. È una fotografia che parla da sola, come sottolinea Maria Antonietta Gulino, psicologa e psicoterapeuta, neoeletta presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.Dialogo alla pari“La postura dei corpi in questa immagine – afferma Gulino all’AGI – racconta un momento di dialogo leale e costruttivo. Si guardano negli occhi, uno di fronte all’altro, e sembrano protesi l’uno verso l’altro. Zelensky parla, Trump ascolta attentamente con le mani giunte”.Un netto contrasto rispetto alla loro foto scattata alla Casa Bianca: lì, Trump dominava la scena, mentre il leader ucraino appariva sulla difensiva, con le braccia conserte in una chiara postura di chiusura. Thesocialpost.it - Trump-Zelensky, cosa è cambiato dall’ultimo incontro alla Casa Bianca: “Una svolta” Leggi su Thesocialpost.it La scena, che già fa il giro del mondo, è potente: Donalde Volodymyra colloquio, faccia a faccia, nel cuore della Basilica di San Pietro, durante i funerali del Papa. Nessuno intorno, solo loro due, immersi in un dialogo che appare intenso e sincero. È una fotografia che parla da sola, come sottolinea Maria Antonietta Gulino, psicologa e psicoterapeuta, neoeletta presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.Dialogopari“La postura dei corpi in questa immagine – afferma Gulino all’AGI – racconta un momento di dialogo leale e costruttivo. Si guardano negli occhi, uno di fronte all’altro, e sembrano protesi l’uno verso l’altro.parla,ascolta attentamente con le mani giunte”.Un netto contrasto rispettoloro foto scattata: lì,dominava la scena, mentre il leader ucraino appariva sulla difensiva, con le braccia conserte in una chiara postura di chiusura.

