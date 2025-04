Incendio a Pistoia le fiamme devastano condominio famiglie evacuate

Pistoia, 26 aprile 2025 – Mattinata intensa per i vigili del fuoco di Pistoia, provenienti dalla sede centrale, intervenuti per spegnere un Incendio in un condominio situato in via Di Vittorio, nella zona di Bottegone. Con loro anche la Polizia locale e i Carabinieri.L'Incendio ha interessato il piano interrato dell'edificio, dove era stato accatastato del materiale. Le fiamme hanno danneggiato in modo significativo gli scarichi del condominio, rendendo gli appartamenti inabitabili. Di conseguenza, i competenti uffici del comune sono stati chiamati a gestire la ricollocazione di una decina di famiglie.Al momento, le cause esatte dell'accaduto restano sotto indagine. Non si registrano feriti né persone coinvolte nell'incidente. Lanazione.it - Incendio a Pistoia: le fiamme devastano condominio, famiglie evacuate Leggi su Lanazione.it , 26 aprile 2025 – Mattinata intensa per i vigili del fuoco di, provenienti dalla sede centrale, intervenuti per spegnere unin unsituato in via Di Vittorio, nella zona di Bottegone. Con loro anche la Polizia locale e i Carabinieri.L'ha interessato il piano interrato dell'edificio, dove era stato accatastato del materiale. Lehanno danneggiato in modo significativo gli scarichi del, rendendo gli appartamenti inabitabili. Di conseguenza, i competenti uffici del comune sono stati chiamati a gestire la ricollocazione di una decina di.Al momento, le cause esatte dell'accaduto restano sotto indagine. Non si registrano feriti né persone coinvolte nell'incidente.

