Trump Macron cerca di imbucarsi al faccia a faccia con Zelensky allontanato

Macron colpisce ancora. Ennesima figuraccia per il galletto francese. Questa volta in Vaticano, dove l'inquilino dell'Eliseo era presente per assistere ai funerali di Papa Francesco. La Santa Sede ha ospitato alcuni dei leader più influenti del mondo. Da Donald Trump fino a Ursula von der Leyen. E, come era ampiamente prevedibile, ci sono stati dei faccia a faccia cruciali. Un esempio? Quello tra il tyycoon e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Una foto ha immortalato il loro confronto, ed è già storica. Nell'immagine si vedono i due leader seduti su due sedie mentre sono intenti a discutere probabilmente del conflitto scatenato da Vladimir Putin.Ma c'è un dettaglio che è sfuggito ai più. In un video si vede chiaramente come poco prima del faccia a faccia tra i due, non ci fossero due sedie. Liberoquotidiano.it - Trump, Macron cerca di imbucarsi al faccia a faccia con Zelensky: allontanato Leggi su Liberoquotidiano.it colpisce ancora. Ennesima figuraccia per il galletto francese. Questa volta in Vaticano, dove l'inquilino dell'Eliseo era presente per assistere ai funerali di Papa Francesco. La Santa Sede ha ospitato alcuni dei leader più influenti del mondo. Da Donaldfino a Ursula von der Leyen. E, come era ampiamente prevedibile, ci sono stati deicruciali. Un esempio? Quello tra il tyycoon e il presidente dell'Ucraina Volodymyr. Una foto ha immortalato il loro confronto, ed è già storica. Nell'immagine si vedono i due leader seduti su due sedie mentre sono intenti a discutere probabilmente del conflitto scatenato da Vladimir Putin.Ma c'è un dettaglio che è sfuggito ai più. In un video si vede chiaramente come poco prima deltra i due, non ci fossero due sedie.

Su questo argomento da altre fonti

Iniziato il summit di Parigi sull’Ucraina: l’Europa cerca il suo posto al tavolo dei negoziati. Macron chiama Trump prima dell’incontro – Diretta - La conferenza è stata convocata dal presidente francese nel tentativo di concordare una risposta rapida e compatta alla fuga in avanti di Russia e Stati Uniti. A questo primo vertice sono presenti Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, con il presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, e Ursula Von der Leyen L'articolo Iniziato il summit di Parigi sull’Ucraina: l’Europa cerca il suo posto al tavolo dei negoziati. 🔗ilfattoquotidiano.it

Macron e Starmer alla prova di Trump e della Difesa europea - Ieri Emmanuel Macron, giovedì Keir Starmer: alla Casa Bianca sfilano i due leader di punta dell’Europa del mondo militare e della sicurezza. Prima con il viaggio del presidente francese, che ha incontrato ieri Donald Trump, e poi con quello del primo ministro britannico il Vecchio Continente prende le misure all’agenda securitaria della nuova amministrazione Usa e si attrezza per capire in che misura un’eventuale distensione russo-americana ricadrà sul suo groppone europeo in termini di garanzie di sicurezza all’Ucraina e potenziamento del deterrente militare per il continente. 🔗it.insideover.com

Trump cerca già di schiantare il sussulto dei repubblicani al Congresso contro i dazi - Non sarete certo voi a dirmi come devo negoziare, ha dichiarato Donald Trump dal palco del National Republican Congress Committee, indicando il pubblico davanti a lui, forse qualcu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Su questo argomento da altre fonti

Trump, Macron cerca di imbucarsi al faccia a faccia con Zelensky: allontanato | .it; Zelensky, come si presenta vestito ai funerali di Papa Francesco | .it; Meloni conquista la Francia: Macron umiliato dai giornali | .it; Usa, Trump e Melania ballano al Commander in Chief Inaugural Ball | .it. 🔗Ne parlano su altre fonti

ll video della gaffe di Macron: tenta di "imbucarsi" tra Trump e Zelensky: respinto. E la terza sedia scompare - Macron ci aveva provato a infilarsi nello 'storico' vertice a due, nella Basilica di San Pietro, tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, accovacciati faccia a ... 🔗informazione.it

Trump e il consiglio di Melania durante i funerali di Papa Francesco: la frase bisbigliata all'orecchio (e la reazione del tycoon) - Tre parole. Tante sono bastate per evitare (forse) l'ennesima crisi diplomatica. Il merito? Probabilmente di Melania Trump. In occasione dei funerali di Papa Francesco, la first lady ... 🔗ilmessaggero.it

Trump torna sulla scena internazionale: a Roma per i funerali di Papa Francesco e incontri chiave - Era un brav’uomo, amava il mondo, era un buon cristiano. L'ho incontrato due volte. Penso fosse un tipo fantastico. 🔗tg.la7.it