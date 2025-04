E ora il Conclave quando inizia quanto dura e chi sono i favoriti

Conclave. I cardinali elettori, 133 in totale secondo le stime, si riuniranno per eleggere il nuovo Pontefice.Non c’è ancora una data ufficiale, ma secondo le prime indiscrezioni il Conclave potrebbe cominciare tra il 5 e il 10 maggio 2025, rispettando la tradizione che lo fissa tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa. La data esatta sarà stabilita dalle Congregazioni dei Cardinali e annunciata dalla Santa Sede. CuriositàIl termine Conclave deriva dal latino cum clave (“con chiave”): indica l’obbligo di chiudere i cardinali “a chiave” per impedire influenze esterne nella scelta del nuovo Papa. Thesocialpost.it - E ora il Conclave: quando inizia, quanto dura e chi sono i favoriti Leggi su Thesocialpost.it Terminati i funerali di Papa Francesco, morto lo scorso 21 aprile a 88 anni, l’attenzione mondiale si concentra sulla Cappella Sistina, dove nei prossimi giorni avrà inizio il. I cardinali elettori, 133 in totale secondo le stime, si riuniranno per eleggere il nuovo Pontefice.Non c’è ancora una data ufficiale, ma secondo le prime indiscrezioni ilpotrebbe cominciare tra il 5 e il 10 maggio 2025, rispettando la tradizione che lo fissa tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa. La data esatta sarà stabilita dalle Congregazioni dei Cardinali e annunciata dalla Santa Sede. CuriositàIl terminederiva dal latino cum clave (“con chiave”): indica l’obbligo di chiudere i cardinali “a chiave” per impedire influenze esterne nella scelta del nuovo Papa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lube, Perugia all’orizzonte. Inizia la settimana più dura - Inizia la settimana che aprirà il mese di aprile e inaugura, per la Lube, la serie di semifinale playoff Scudetto contro i campioni d’Italia di Perugia. La Sir, in virtù del secondo posto in regular season (ha finito a pari punti con Trento, ma è stata beffata dai set) godrà del fattore campo sui biancorossi terzi con 11 punti in meno, pertanto giocherà in casa gara1, gara3 e l’eventuale gara5. Da oggi i supporters della Lube possono attivarsi per reperire i biglietti ed essere al PalaBarton sabato alle 20. 🔗ilrestodelcarlino.it

Quando sarà il conclave per il nuovo Papa? Quanto dura e chi è il favorito? - La morte di Papa Francesco, avvenuta all’indomani della domenica di Pasqua, ha aperto una nuova pagina nella storia della Chiesa cattolica. Mentre il mondo osserva con rispetto il lutto per la scomparsa del pontefice argentino, i riflettori si spostano ora sul Conclave, il momento solenne in cui i cardinali si riuniscono per eleggere il suo successore. La macchina vaticana si è già messa in moto e, tra statistiche, previsioni e scommesse internazionali, cresce l’interesse per conoscere chi sarà il nuovo Papa e come si svolgerà l’elezione. 🔗donnapop.it

Il Vaticano verso il Conclave dopo la morte di Papa Francesco: quando inizia e come funziona - Dopo le esequie di Papa Francesco in Piazza San Pietro, la salma verrà esposta ai fedeli e inizieranno i Novendiali, ovvero 9 giorni di lutto nei quali vengono celebrate messe in suffragio del Pontefice. In questo periodo i dicasteri non possono assumere decisioni che spetterebbero al Papa... 🔗today.it

Approfondimenti da altre fonti

Quando inizia il conclave, come funziona e quando sapremo chi è il nuovo Papa; Morte Papa Francesco, ecco quando potrebbe iniziare il Conclave; Vaticano: che cos’è e come funziona il Conclave per eleggere il nuovo Papa; Cosa ci dicono i dati sul Conclave che dovrà eleggere il nuovo papa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

E ora il Conclave: quando inizia, quanto dura e chi sono i favoriti - Terminati i funerali di Papa Francesco, morto lo scorso 21 aprile a 88 anni, l'attenzione mondiale si concentra sulla Cappella Sistina, dove nei prossimi ... 🔗thesocialpost.it

Quando inizia il conclave, come funziona e quando sapremo chi è il nuovo Papa - Terminati i funerali di Papa Francesco, gli occhi sono puntati sul conclave: i cardinali elettori si riuniranno probabilmente a partire dal 5 o 6 maggio ... 🔗fanpage.it

Morte Papa Francesco, ecco quando potrebbe iniziare il Conclave - Le esequie di Papa Francesco (DIRETTA) danno inizio ai novendiali, i nove giorni durante i quali si celebrano messe in suffragio del Papa defunto. L’ultima messa, prevista per domenica 4 maggio, ... 🔗tg24.sky.it