David Inter Pedullà É un obiettivo ma serve uno sconto può andare così

David Inter, le parole di Alfredo Pedullà sull'Interesse della dirigente nerazzurra per l'attaccante canadese in scadenza con il Lille Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha fatto un po' il punto su quello che potrebbe essere il mercato Inter della prossima estate, soffermandosi in particolare sull'obiettivo in entrata in attacco: Jonathan David, in scadenza con il Lille.

David Inter, Pedullà fa sognare i tifosi: «È un obiettivo, ecco come può arrivare in estate. Su Taremi…» - di RedazioneDavid Inter, Pedullà fa sognare i tifosi: «È un obiettivo, ecco come può arrivare in estate. Su Taremi…». L’annuncio del giornalista Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha fatto un po’ il punto su quello che potrebbe essere il mercato Inter della prossima estate, soffermandosi in particolare sull’obiettivo in entrata in attacco: Jonathan David, il quale è stato accostato anche alla Juve. 🔗internews24.com

David Inter, Pedullà raffredda la pista: «Non mi risulta sia vicino, ecco la situazione» - di RedazioneDavid Inter, Pedullà raffredda la pista: «Non mi risulta sia vicino, ecco la situazione» Le parole dell’uomo mercato In un video sul suo canale Youtube, l’espero di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato cosi di Jonathan David, obiettivo del calciomercato Inter: DAVID INTER- «Oggi non mi risulta sia vicino all’Inter, vi spiego. C’è l’interesse della Juventus, del Barcellona e dei club di Premier: confermo che nei contatti che ci sono stati con gli agenti sono state ribadite le richieste che oggi non possono essere soddisfatte dall’Inter. 🔗internews24.com

David Inter, trattativa avanzata? Pedullà fa il punto sull’attaccante del Lille - di RedazioneDavid Inter, come stanno le cose per l’attaccante che piace ai nerazzurri: l’esperto di mercato Alfredo Pedullà fa il punto David Inter, l’attaccante del Lille resta un pallino dei nerazzurri. Come stanno le cose per il giocatore in scadenza con i francesi: LA SITUAZIONE – «L’Inter è sempre fortemente interessata a Jonathan David, ma almeno in questi giorni non siamo in uno stato avanzato. 🔗internews24.com

