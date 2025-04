Conte studia per un Napoli vincente in casa con il Torino

Torino, senza pensare all’Inter reduce da due sconfitte, senza farsi condizionare dal risultato che arriverà nel pomeriggio dal match dei nerazzurri contro la Roma. E’ linea che il tecnico Conte ha impartito al suo Napoli in questi giorni. L’aggancio ai nerazzurri in testa alla classifica è avvenuto lo scorso week end grazie a un Napoli, secondo dal 15 febbraio, che non ha mai mollato la presa. La vittoria a Monza coincide con la prima volta in cui il club azzurro è riuscito a vincere due partite di fila, una striscia che non gli riusciva dal 25 gennaio, quando gli azzurri sconfissero la Juventus, inanellando ben quattro vittorie consecutive. Domani sera il Maradona vuole vedere Lukaku e compagni tornare a quel ritmo, quello dei tre punti a partita, firmando la terza vittoria di fila nella speranza che i giallorossi rallentino la squadra di Inzaghi concedendo al Napoli la vetta in solitaria. Anteprima24.it - Conte studia per un Napoli vincente in casa con il Torino Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiTesta tutta sul, senza pensare all’Inter reduce da due sconfitte, senza farsi condizionare dal risultato che arriverà nel pomeriggio dal match dei nerazzurri contro la Roma. E’ linea che il tecnico Conte ha impartito al suoin questi giorni. L’aggancio ai nerazzurri in testa alla classifica è avvenuto lo scorso week end grazie a un, secondo dal 15 febbraio, che non ha mai mollato la presa. La vittoria a Monza coincide con la prima volta in cui il club azzurro è riuscito a vincere due partite di fila, una striscia che non gli riusciva dal 25 gennaio, quando gli azzurri sconfissero la Juventus, inanellando ben quattro vittorie consecutive. Domani sera il Maradona vuole vedere Lukaku e compagni tornare a quel ritmo, quello dei tre punti a partita, firmando la terza vittoria di fila nella speranza che i giallorossi rallentino la squadra di Inzaghi concedendo alla vetta in solitaria.

Approfondimenti da altre fonti

Gazzetta dello Sport: “Il Napoli riparte tra Como e Inter, Conte studia le mosse per il rush finale” - Gazzetta dello Sport: “Il Napoli riparte tra Como e Inter, Conte studia le mosse per il rush finale”"> Il Napoli torna in campo dopo il breve pit stop concesso da Antonio Conte e riprende il cammino verso un finale di stagione che si preannuncia incandescente. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la squadra azzurra si rimette in moto con la consapevolezza di avere ancora un vantaggio di +2 sull’Inter e ben 17 punti in più rispetto alla scorsa stagione. 🔗napolipiu.com

Verso Como-Napoli, Conte studia tre schemi diversi: un big rischia l’esclusione - Il Napoli si prepara alla sfida contro il Como: Antonio Conte studia tre schemi diversi e potrebbe esserci un’esclusione eccellente. Antonio Conte studia la migliore formazione possibile per affrontare il Como di Cesc Fabregas. L’allenatore non vuole più rallentare, considerando i tre pareggi consecutivi che ovviamente hanno rallentato la corsa del Napoli nella lotta Scudetto. L’Inter è poco distante, ma anche i nerazzurri non hanno approfittato andando a perdere contro la Juventus di Thiago Motta. 🔗spazionapoli.it

Napoli, tra tattica fluida e piani nascosti: Conte studia le mosse per il Como - Napoli, tra tattica fluida e piani nascosti: Conte studia le mosse per il Como"> Una domenica “bestiale”, come la definisce Antonio Giordano su Gazzetta dello Sport, quella che aspetta il Napoli di Antonio Conte. Il match contro il Como non è soltanto un’altra tappa nel percorso verso lo scudetto, ma anche un laboratorio tattico a cielo aperto, un continuo esperimento in cui il tecnico azzurro mescola schemi, ruoli e strategie per trovare la formula giusta in ogni situazione di gioco. 🔗napolipiu.com

Se ne parla anche su altri siti

Conte studia per un Napoli vincente in casa con il Torino; Napoli, intervista a Mark Iuliano: «Nessun dramma, azzurri da Scudetto»; SSC Napoli, l'ex Sparnelli: Posso darvi una notizia certa sul futuro di Conte | VIDEO; Cauet: “Conte è un vincente! Una qualità del Napoli mi fa credere nello scudetto”. 🔗Cosa riportano altre fonti