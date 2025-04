Il funerale di Papa Francesco i numeri della rete

Papa Francesco. Sono 2.883.654 sono le reazioni totali raccolte nelle ultime 12 ore, dai post pubblici su Instagram e Facebook con la parola chiave "Funeral", "Papa" e "Pope". È questo il risultato dell'analisi effettuata da Arcadia in cui emerge che le tre parole chiave hanno incassato solo oggi nelle conversazioni in rete oltre 6.8 milioni di interazioni totali (commenti, reactions e condivisioni).Per quanto riguarda le emoji, le 25 più utilizzate in rete per commentare sempre le tre parole chiave sono: le mani congiunte in preghiera e le bandiere dello Stato Pontificio, dell’Argentina e degli Stati Uniti. Ma la ricerca dimostra anche che il post con più interazioni è quello di Volodymyr Zelensky. Sia su X che su Facebook e Instagram, quello sul faccia a faccia con Donald Trump è il post che ottiene maggiori interazioni. Liberoquotidiano.it - Il funerale di Papa Francesco: i numeri della rete Leggi su Liberoquotidiano.it Occhi puntati sull'ultimo saluto a. Sono 2.883.654 sono le reazioni totali raccolte nelle ultime 12 ore, dai post pubblici su Instagram e Facebook con la parola chiave "Funeral", "" e "Pope". È questo il risultato dell'analisi effettuata da Arcadia in cui emerge che le tre parole chiave hanno incassato solo oggi nelle conversazioni inoltre 6.8 milioni di interazioni totali (commenti, reactions e condivisioni).Per quanto riguarda le emoji, le 25 più utilizzate inper commentare sempre le tre parole chiave sono: le mani congiunte in preghiera e le bandiere dello Stato Pontificio, dell’Argentina e degli Stati Uniti. Ma la ricerca dimostra anche che il post con più interazioni è quello di Volodymyr Zelensky. Sia su X che su Facebook e Instagram, quello sul faccia a faccia con Donald Trump è il post che ottiene maggiori interazioni.

Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale" - Tra i presenti al funerale di Papa Francesco anche Mauro Bergoglio, nipote del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" per andare ai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese. 🔗liberoquotidiano.it

La Misericordia di Prato a Roma per il funerale di papa Francesco con cinque squadre - Prato, 23 aprile 2025 - Cinque squadre della Misericordia di Prato composte da dieci confratelli e consorelle saranno a Roma in occasione dei funerali di papa Francesco e del concomitante Giubileo degli adolescenti. Il grande afflusso di fedeli nella capitale e in Vaticano previsto nei prossimi giorni sta mobilitando volontari in tutta Italia e anche Prato farà la propria parte. Le cinque squadre della Misericordia di Prato andranno a Roma con tre mezzi e saranno a disposizione nel servizio dell’assistenza alla popolazione e a supporto alla centrale operativa del 118. 🔗lanazione.it

Como-Genoa rinviata per il funerale di Papa Francesco: quando si gioca, la possibile nuova data - Dopo il rinvio di Genoa-Lazio e delle altre partite in programma il 21 aprile per la morte di Papa Francesco, i rossoblù subiscono un ulteriore...

Funerali di Papa Francesco, i numeri e il dietro le quinte della funzione a San Pietro - Oltre 400 mila fedeli, 170 vip stranieri e quasi 5 mila sacerdoti hanno dato l’ultimo saluto al Papa. Ecco qualche curiosità ... 🔗milanofinanza.it

