Zelensky mai visto così L’incredibile cambiamento al funerale Cosa succede

Zelensky e Donald Trump insieme in Vaticano durante il funerale di Papa Francesco è destinata a diventare uno dei simboli di una nuova fase nella crisi ucraina. Un momento che, almeno simbolicamente, segna un possibile riavvicinamento tra i due leader e offre uno spiraglio per un dialogo sulla pace. Tuttavia, a catturare l’attenzione non è stata solo l’incontro, ma anche l’abbigliamento scelto da Zelensky, carico di significati e di messaggi.Il presidente ucraino si è presentato a Roma senza la sua consueta mimetica verde militare, indossata dall’inizio del conflitto come simbolo di solidarietà con i soldati al fronte. Al suo posto, un abito nero con una giacca dalle linee informali e una camicia scura, lontano dall’eleganza degli smoking classici ma altrettanto ricco di significato. Thesocialpost.it - Zelensky, mai visto così! L’incredibile cambiamento al funerale. Cosa succede Leggi su Thesocialpost.it La foto già definita “iconica” di Volodymyre Donald Trump insieme in Vaticano durante ildi Papa Francesco è destinata a diventare uno dei simboli di una nuova fase nella crisi ucraina. Un momento che, almeno simbolicamente, segna un possibile riavvicinamento tra i due leader e offre uno spiraglio per un dialogo sulla pace. Tuttavia, a catturare l’attenzione non è stata solo l’incontro, ma anche l’abbigliamento scelto da, carico di significati e di messaggi.Il presidente ucraino si è presentato a Roma senza la sua consueta mimetica verde militare, indossata dall’inizio del conflitto come simbolo di solidarietà con i soldati al fronte. Al suo posto, un abito nero con una giacca dalle linee informali e una camicia scura, lontano dall’eleganza degli smoking classici ma altrettanto ricco di significato.

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, Trump sente Putin e prende in contropiede Zelensky che risponde sconsolato: “Così Washington si arrende a Mosca” - Dopo giorni di indiscrezioni, il presidente americano Donald Trump ha confermato, spiazzando tutti, di aver già avuto un colloquio con il suo omologo russo, Vladimir Putin, per riallacciare le relazioni diplomatiche in vista dei negoziati di pace per l’Ucraina. Tuttavia, non è chiaro quanti siano stati i contatti tra i due leader: parlando al New York Post, il tycoon, alla domanda diretta se quella fosse stata la prima conversazione con lo zar, ha risposto in modo sibillino che “è meglio non rivelare” questo dettaglio. 🔗lanotiziagiornale.it

Ucraina, la ‘pace di Zelensky’: così vuole convincere Trump e riavere gli aiuti - (Adnkronos) – Crescono le aspettative per gli annunciati colloqui di oggi in Arabia Saudita tra delegazioni di Stati Uniti e… L'articolo Ucraina, la ‘pace di Zelensky’: così vuole convincere Trump e riavere gli aiuti proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

“Grande Fratello”, Giglio scoppia in lacrime da solo: mai visto così - News Tv. “Grande Fratello”, Giglio scoppia in lacrime da solo: mai visto così. Attimi di forte emozione per il gieffino, che nella Casa è esploso in lacrime dopo il confronto acceso con Stefania Orlando. Durante la trentottesima puntata del reality, trasmessa lunedì 10 marzo in prima serata su Canale 5, i due concorrenti si sono scontrati duramente durante le nomination. Tuttavia, il parrucchiere non è riuscito ad elaborare le pesanti accuse mosse da Stefania finendo per arrendersi ad un momento di sfogo. 🔗tvzap.it

Ne parlano su altre fonti

L’incredibile caso di Gigi, il tiktoker pescivendolo napoletano diventato famoso in Ucraina: “É il gemello di Zelensky!”. 🔗Cosa riportano altre fonti