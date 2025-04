Moto Gp Spagna Marc Marquez domina e vince la sprint davanti al fratello Alex Terzo Pecco Bagnaia

Marc Marquez trionfa nella gara sprint del GP di Spagna, centrando il quinto successo in cinque sprint stagionali.L'articolo Moto, Gp Spagna: Marc Marquez domina e vince la sprint davanti al fratello Alex. Terzo Pecco Bagnaia proviene da Firenze Post. .com - Moto, Gp Spagna: Marc Marquez domina e vince la sprint davanti al fratello Alex. Terzo Pecco Bagnaia Leggi su .com trionfa nella garadel GP di, centrando il quinto successo in cinquestagionali.L'articolo, Gplaalproviene da Firenze Post.

Moto gp, gran premio di Spagna: circuito, precedenti e orari tv - Milano, 22 aprile 2025 – Fino a qui, poco da dire. Il 2025 è per ora l’anno di Marc Marquez. L’otto volte iridato ha vinto sette gare su otto e, nell’unica lasciata per strada, è caduto quando era comodamente in testa. Insomma, il suo dominio è netto, certificato, e senza una risalita immediata di Bagnaia si rischia un campionato già deciso molto prima della fine. A Jerez, su un circuito che a Pecco piace molto, la prima prova del nove, ma il vero cardine saranno i test collettivi del 28 aprile, dove Ducati dovrebbe portare tutti gli aggiornamenti non disponibili nelle prime gare. 🔗sport.quotidiano.net

L'ordine di arrivo della Sprint Race; MotoGP Spagna, Marc Marquez vince la gara sprint a Jerez: secondo suo fratello Alex, poi Bagnaia. Cade Quartararo; MotoGp in Spagna: Marc Marquez vince la gara Sprint, terzo Bagnaia; MotoGP Spagna: Marc Marquez domina la Sprint, Quartararo ci prova ma cade. Alex e Bagnaia a podio.

MotoGP 2025. GP di Spagna a Jerez. Pecco Bagnaia: "Nelle Sprint dove parto, rimango" - Il pilota italiano ancora alla ricerca di miglioramenti nella gara corta: Questo è un limite mio, devo migliorare, lunedì nel test proveremo qualcosa ... 🔗moto.it

MotoGP 2025. GP di Spagna a Jerez. Marc Marquez: "Gli appassionati hanno cantato per me, Alex e Pecco, motociclismo puro!" - All'ottava vittoria su nove gare il campione spagnolo ha parlato della bellezza di correre a Jerez, ma anche di cosa si aspetta per domani: i rivali saranno ancora Alex, Bagnaia e Quartararo ... 🔗moto.it

