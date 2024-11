Ilfattoquotidiano.it - Il principe Harry e il tatuaggio sul collo per promuovere gli Invictus Games: il video con il cantante Jelly Roll è virale sui social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un piccolosuleseguito in favore di telecamera e poi pubblicato sui. È questa la scelta con cui ilha pubblicizzato la decima edizione degli, evento sportivo da lui voluto e destinato ai veterani di guerra, che si terranno dall’8 al 16 febbraio a Vancouver, in Canada.Una decisione che è frutto di un ‘accordo’ tra lo stessoe il, amato dal pubblico giovanile,: quest’ultimo avrebbe accettato di esibirsi sul palco della cerimonia conclusiva solo in cambio di un tattoo, in questo caso la scritta “I AM”, ovvero il simbolo della competizione. D’altronde, “un patto è un patto“, come recita la scritta introduttiva del. E quindisi è sottoposto alla esperienza ‘dolorosa’ (a giudicare dalle smorfie sul volto del) delcon tanto di, poi diventatosui, per attirare la curiosità dei giovani su un evento che in questo momento è in piena fase espansiva.