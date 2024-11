Anteprima24.it - Il Ministro Giuli a Napoli: “Presto incontrerò il sindaco Manfredi”

Tempo di lettura: 2 minuti“è la città centrale per eccellenza“. Così ildella Cultura, Alessandro, arrivando al Maschio Angioino aper partecipare al convegno in memoria della figura dello storico Giuseppe Galasso, ha risposto ai cronisti che chiedevano del ruolo della città partenopea.“Ci vedremo“. Così ildella Cultura, Alessandro, ha risposto ai cronisti in merito a un possibile incontro con ildi, Gaetano, per discutere dei progetti in corso in città finanziati dal ministero della Cultura.“Sì, è ancora valido però il contesto è anche molto cambiato. Veniamo da una stagione di turbolenze economiche, pandemiche. Avere un’attenzione speciale per il Sud resta una missione inderogabile in questo momento”. Lo ha detto ildella Cultura, Alessandro, rispondendo a una domanda sull’attualità del pensiero dello storico Giuseppe Galasso secondo cui le misure straordinarie per il Sud erano la testimonianza di un’incapacità ad affrontare in maniera ordinaria le problematiche del Mezzogiorno.