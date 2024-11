Ilrestodelcarlino.it - Il Csm e il caso migranti: "Ok alla tutela di Gattuso. Sul rinvio alla Corte Ue giudici presi di mira"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato, con 26 voti favorevoli, tra cui tutti i togati, e cinque contrari (i componenti laici di centrodestra; il vicedente Pinelli non ha partecipatovotazione), la risoluzione per ladeidi Bologna che rinviaronodi giustizia europea il decreto legge sui Paesi sicuri. Lanon ha effetti giuridici, ma stigmatizza ufficialmente le reazioni del governo contro i magistrati in questione, specie il relatore Marco, preso personalmente di. È la prima pratica acon una risoluzione del plenum dal 2009, anno delMesiano, l’estensore della sentenza sul lodo Mondadori poi filmato nella vita privata e biasimato per i "calzini azzurri". "Il provvedimento è stato oggetto di dure dichiarazioni da parte di titolari di alte cariche istituzionali, non correlate al merito delle argomentazioni giuridiche dell’ordinanza", così il testo approvato; dichiarazioni accompagnate da "esposizione mediatica di fatti della sfera intima deldente del collegio giudicante" e che "adombrano un’assenza di imparzialità dell’organo giudicante priva di riscontri obiettivi, lesive del prestigio e dell’indipendente esercizio della giurisdizione e tali da turbare l’attività e la credibilità della funzione".