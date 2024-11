Ilnapolista.it - Gravina fissa per il 3 febbraio l’Assemblea elettiva: «Non ho ancora sciolto le riserve sulla mia candidatura»

Gabriele, Presidente della Figc ha informato il Consiglio Federale della decisione di convocare per il prossimo 3per il rinnovo delle cariche Roma presso l’Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria.«Non holemia ri. Avvierò un confronto che sarà aperto e sarà ispirato ai massimi principi della democrazia. Dopo comunicherò la mia decisione. Ma a prescindere dal nome a me piacerebbe molto che ci fosse senso di grande unità, è già successo nel 2018 e i risultati si sono potuti constatare», ha affermato.possibilità di ricandidarsi come Presidente della Figcpossibilità di ricandidarsi a numero uno della Federcalcio Gabrieleha risposto alla domanda se gli piacerebbe che ci fosse unaunica. «Non sono insensibile ai dati, non mi sto facendo corteggiare.