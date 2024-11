Isaechia.it - Grande Fratello, la fidanzata segreta di Stefano Tediosi svela: “Mi ritrovo costretta a rimanere in silenzio perché…”

Leggi su Isaechia.it

, ex tentatore di Temptation Island, è entrato nella Casa del, portando con sé un’ondata di tensioni. La sua presenza ha immediatamente creato attriti con Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna chestarebbe frequentando. Nella notte del suo ingresso, un acceso confronto tra lui e Alfonso aveva alimentato le dinamiche del reality.Mentreaffronta la convivenza nella Casa, Erica Migliano, exdel ragazzo, ha rilasciato un’intervista (clicca QUI per leggerla) in cui ha raccontato dettagli inediti e controversi sulla loro relazione. Erica ha descritto un rapporto turbolento iniziato nel 2021, segnato da bugie e manipolazioni. Secondo Erica,avrebbe gestito parallelamente la loro storia e quella con un’altra ragazza, destabilizzandola al punto da spingerla a intraprendere un percorso di terapia per recuperare l’autostima.