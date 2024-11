Thesocialpost.it - Fitto misto: l’importante vittoria italiana in zona Cesarini

Per Raffaelealla fine si erano mossi il Presidente della Repubblica e l’ex premier, ma soprattutto ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi. L’Italia, non un’appartenenza specifica, come con bravura politica ha sottolineato la Meloni, ha vinto. In corner, in, ma ha vinto con il suo centravanti pugliese, uno degli ultimi moichani democristiani, figlio prediletto della Prima Repubblica. Era una partita delicatissima tenere distinto il ruolo di opposizione a questa maggioranza europea e farne parte senza penalizzazioni. La delega al PNRR e alla coesione è fondamentale per un paese che ha i problemi dell’Italia, il suo divario strutturale la sua incapacità di investire in considerazione di quanto è frammentata industrialmente, socialmente, geograficamente, culturalmente.