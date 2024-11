Calciomercato.it - Figc, il 3 febbraio le elezioni. Gravina: “Ma non c’è nessuno che sacrifichi la vita come ho fatto io”

Si è concluso il Consiglio Federale che ha portato alla data ufficiale delledel prossimo presidente dellae non soloEnnesima giornata importante per il calcio italiano, che oggi ha ufficializzato la data delledel prossimo presidente federale nel consiglio che si è svolto nel primo pomeriggio. A confermare l’appuntamento del 32025 è stato lo stesso presidente Gabriele, che ha parlato in conferenza stampa al termine dei lavori. Nessuna delle componenti federali, da Casini a Lotito, Ulivieri e Abete, hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Inoltre è stata istituita una finestra di mercato speciale dall’1 al 10 giugno 2025 per i club impegnati nel Mondiale in America. Infine dalla prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera partirà la sperimentazione sul tema legato alla perdita di tempo, ovvero la trattenuta del pallone da parte del portiere prima del rinvio.