Oasport.it - Fabio Baldato: “Pogacar vuole più di tutto la Milano-Sanremo. Credo che nel 2025 farà la Vuelta”

è un tecnico della UAE Team Emirates che in questa stagione ha raccolto ben 82 vittorie, conquistando nuovamente il primo posto nella classifica UCI a squadre, e con Tadejha praticamente vinto. Classe 1968,è oggi uno dei tecnici più apprezzati in gruppo. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente per stilare un bilancio di questa stagione d’oro e rivolgere uno sguardo alla prossima, che sarà altrettanto ricca di grandi ambizioni in una squadra che continua a crescere sempre di più regalando grande spettacolo al mondo del ciclismo.82 vittorie quest’anno e il primo posto nella classifica UCI a squadre. Un’altra strepitosa stagione.“Sono risultati eccezionali che sono andati oltre le aspettative. Gli obiettivi principali erano il Giro e il Tour con Tadej, ma abbiamo avuto 20 corridori su 30 che hanno vinto quest’anno, e anche questo è un altro record.