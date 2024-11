Elodie si butta nel mattone per amore del suo Andrea Iannone. Fonda una immobiliare che acquista da lui un capannone a Vasto

Leggi su Open.online

Di Patrizi, nota con il suo solo nome di battesimo come cantante, ha deciso quest’anno dirsi sul. Il 23 aprile scorso nello studio di Bareggio (Mi) del notaioConte hato una societàinteramente a lei intestata. Si chiama con le iniziali del suo nome e cognome, EDP srl e ha per oggetto sociale l’acquisto e la locazione di beni immobili. Il primo acquisto della società è stato siglato il 26 luglio scorso, ed è avvenuto adove ha comprato nella zona industriale del porto un «ad uso industriale disposto su due piani (terra e primo) tra loro collegati a mezzo scala interna». In pari datacon la sua Edp ha sottoscritto con Unicredit un mutuo fondiario decennale con iscrizione di ipoteca sule sul terreno che lo circonda per il doppio della somma.