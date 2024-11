E’ morto Elio Berarducci | il cordoglio della città di Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 novembre 2024 – Ladipiange: magistrato in pensioneCorte dei Conti, per molti anni dirigenteCamera dei deputati e uomo da sempre affezionato e dedito al territorio, è venuto a mancare in questi giorni.“Il Comune diesprime profondoper la scomparsa di– dichiara l’Amministrazione Comunale -E’ stato una figura di spicco, che ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni ecollettività. Nel corsosua carriera, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui quello di Consigliere giuridico del PresidenteRepubblica Giorgio Napolitano e membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione. La sua eccellente preparazione giuridica e l’impegno costante al servizio pubblico, lo hanno reso un punto di riferimento anche per il nostro territorio, dove, nel 2015 è stato nominato consulente giuridico svolgendo il ruolo di Delegato alla Legalità con competenza e dedizione.