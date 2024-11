Ilfoglio.it - Dalle regionali un dato certo: si scrive M5s, si legge Movimento 5 sberle

Al direttore - I Cinque stelle almeno un obiettivo l’hanno azzeccato: la “decrescita felice”. La loro.Michele Magno Ricapitoliamo: 7 per cento in Sardegna, 7 per cento in Abruzzo, 7 per cento in Basilicata, 6 per cento in Piemonte, 4 per cento in Liguria, 3 per cento in Emilia-Romagna, 5 per cento in Umbria. Dunque, ci siamo. SiM5s, si. Al direttore - L’inchiesta Eni-Nigeria con l’inesistente maxi tangente; quella sulla mai avvenuta manipolazione del mega appalto Consip, per finire con l’indagine sulla strage di via D’Amelio e l’ormai acclarato depistaggio. Tre storie di cronaca giudiziaria che per anni hanno occupato i titoli dei tg e le prime pagine dei quotidiani, adagiati sulle tesi dei pm, e che hanno una cosa in comune: i fatti erano diametralmente opposti a quelli inizialmente ipotizzati dai magistrati inquirenti, e soprattutto celavano le responsabilità nella conduzione delle indagini, in via di accertamento definitivo, della pubblica accusa o della polizia giudiziaria.