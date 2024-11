Notizie.com - Crisi climatica, l’importanza degli alberi che “sequestrano” il carbonio. L’esperto di Ispra: “La situazione in Italia”

“Il compito principale di questa giornata è far aumentare la consapevolezza tra i cittadinicome singole entità o come formazione e habitat forestale”.La Giornata nazionalesi celebra come ogni anno il 21 novembre nel nostro paese e rivela, dunque,di ogni albero nel mondo.Giornata nazionale(Notizie.com)Ne parla Lorenzo Ciccarese di(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a Notizie.com: “L’habitat forestale è tra i più ricchi di biodiversità e, la conservazione e il ripristino di questi è importante per la conservazione della prima e lo stoccaggio del secondo. Sono habitat utili per affrontare la. Diverse centinaia di tonnellate divengono immagazzinate per ogni ettaro di foresta.