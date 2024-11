Commissione von der Leyen bis via libera a Fitto Ribera e Varhelyi

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 21 nov. (askanews) – Sono finalmente stati sbloccati, a Bruxelles, i viadei coordinatori politici delle commissioni europarlamentari competenti per le audizioni di conferma dell’italiano Raffaelee della spagnola Teresa, come vice presidenti esecutivi designati della nuovaeuropea. Nonostante vi fosse già stato nel pomeriggio un accordo politico tra i gruppi Ppe, S&D e Renew Europe al Parlamento europeo su una “Piattaforma di cooperazione” per tutta la decima legislatura, basata su una dichiarazione programmatica in nove punti, il negoziato stasera è rimasto bloccato per ore a causa della condizione richiesta dal Ppe adi impegnarsi a dimettersi nel caso in cui sia coinvolta in un’inchiesta giudiziaria sulle responsabilità del governo nella cattiva gestione dell’emergenza della disastrosa dell’inondazione di Valencia.