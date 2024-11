Commissione Ue la nuova squadra di von der Leyen può finalmente partire | via libera alle nomine di Fitto e Ribera

Leggi su Open.online

Sembrava fatta, poi è naufragato tutto un’altra volta, ma alla fine l’intesa è arrivata. Il Parlamento europeo ha votato il viadell’italiano Raffaelee della spagnola Teresacome vicepresidenti dellaeuropeo. Il primo avrà le deleghe alla Coesione eRiforme, la seconda dovrà gestire un delicatissimo – e potente – portafoglio che include il Green Deal e la competitività. Nel pomeriggio di oggi – mercoledì 20 novembre – Popolari, Socialisti eli avevano fatto sapere di aver raggiunto un accordo per sbloccare lo stallo sulledella prossimaeuropea. Una bozza del «patto di coalizione» è pure filtrataagenzie di stampa, con il voto per confermare i sei vicepresidenti esecutivi che è stato convocato in fretta e furia.