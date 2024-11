Anteprima24.it - Chiaia, possesso di stupefacenti: chiuso bar per 15 giorni

Tempo di lettura: < 1 minutol Questore di Napoli, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per 15dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in zona.In particolare, nella serata dello scorso 11 ottobre, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Montecalvario erano intervenuti presso il bar in questione ed avevano controllato due soggetti, identificati rispettivamente per il titolare ed il padre dello stesso; quest’ultimo era stato trovato indi circa 30 grammi di sostanze, tra cocaina e hashish, e di un’ingente somma di denaro e, pertanto, era stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze; il titolare, invece, era stato denunciato per lo stesso reato.