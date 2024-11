Cena con delitto – Knives Out la spiegazione del finale | chi è l’assassino?

Leggi su Cinefilos.it

conOut, ladel: chi è?Il tortuoso giallo di Rian Johnson,conOut (qui la recensione) si è affermato come uno dei più apprezzati film di questo genere. Ha infatti portato il pubblico a confrontarsi con un mistero da risolvere dove ogni elemento sembra aiutare e allo stesso tempo allontanare dalla soluzione. Quando poi nelsi giunge ad essa, lo stupore è tanto per il modo in cui il regista ha saputo costruire minuziosamente questa vicenda e renderla tanto appassionante quanto ben funzionante. Non a caso, Johnson è poi stato candidato al premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale.Il film ha inoltre il merito di presentarci uno dei detective più divertenti e affascinanti degli ultimi tempi, interpretato da Daniel Craig.