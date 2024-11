Anteprima24.it - Casertana, rebus attacco per Iori: chi sarà titolare?

Tempo di lettura: < 1 minutoSe qualcuno esce – dall’infermeria – qualcun altro entra. Esce dai box Proia, ed entrano Deli e Iuliano. A parziale consolazione, c’è la convocabilità di Carretta, dopo la squalifica della scorsa settimana. Il numero 7, andrà a prendersi quella porzione di campo in, e anche Proia potrebbe già ritornare. Ma, mister, ha abituato chi legge e chi scrive a smentire ogni pronostico sulla formazione da schierare nella prossima giornata.Al netto degli indisponibili, e di chi non ha reso,ha optato per le due punte, nella trasferta a Foggia, ma nessuna delle due era di ruolo. L’schierato allo Zaccheria era composto da Deli e Bakayoko. Non è da escludere, che nonostante ci siano le disponibilità di Carretta e Proia,continui a sorprendere.